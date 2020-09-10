بارنييه: الاتحاد الأوروبي يكثف استعداداته لجميع السيناريوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):
قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه إن المملكة المتحدة لم تشارك بطريقة متبادلة بشأن مبادئ الاتحاد الأوروبي ومصالحه الأساسية خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لبيان، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بشراكة مستقبلية طموحة مع المملكة المتحدة.
وأظهر الاتحاد الأوروبي مرونة في تجنب الخطوط الحمراء للمملكة المتحدة وإيجاد حلول، لكن المملكة المتحدة ترفض إدراج ضمانات لا غنى عنها للمنافسة العادلة.
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