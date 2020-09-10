دياب: حريق مرفأ بيروت اليوم هو بمثابة طعنة جديدة للبنانين وإهانة للدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني الدكتور حسان دياب، أن ما حصل في المرفأ اليوم ومهما كانت أسبابه، هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعا واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع اللبناني.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، اليوم الخميس حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ، مؤكدا أنه يجب الإسراع في التحقيق لتحديد المسؤوليات، ويجب أن تكون هناك أجوبة واضحة على أسئلة الشعب اللبناني .

وكان حريق ضخم قد نشب في أحد مستودعات مرفأ بيروت وتصاعدت منه سحب دخان عملاقة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروع، الذي حوّل بيروت لمدينة منكوبة.