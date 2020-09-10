ترامب: سنخفض قريبا عدد قواتنا في العراق إلى ألفي جندي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستخفض قريبًا عدد قواتها في العراق إلى ألفي جندي، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وكان قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال كينيث ماكينزي، أمس الأربعاء، أن الولايات المتحدة قررت تخفيض عديد قواتها في العراق من 5200 إلى 3000 جندي.

وقال الجنرال في بغداد "بعد الاعتراف بالتقدم الكبير الذي أحرزته القوات العراقية والتشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية وشركائنا في التحالف، قررت الولايات المتحدة تخفيض وجودها العسكري في العراق من نحو 5200 إلى 3000 جندي خلال شهر سبتمبر.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أعلن، الثلاثاء، أن ترامب سيعلن قريبًا عن سحب مزيد من القوات من العراق وأفغانستان.