استخدام الأدوات الشخصية و تهوية الفصول.. وزيرة الصحة توضح خطة مواجهة "كورونا" بالمدارس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الخميس، مؤتمرًا صحفيا، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزيرة الصحة، خطة مواجهة عدوى فيروس كورونا بالمدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من انتشار "كوفيد-19 المستجد" بين الطلاب.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، إن الخطة تتضمن التهوية الجيدة للفصول مع ترك مسافات بينية بين الطلاب والاستمرار في غسيل اليد مع الحفاظ على تطهير الأسطح والبعد عن الأماكن المزدحمة.

وأوضحت أنه يحظر التصافح بين الطلاب مع الحرص على استخدام الأدوات المدرسية الخاصة بكل طالب وعدم تبادلها مع الآخرين مع عدم لمس حرف السلالم وتناول أطعمة صحية.

وأضافت أن الصحة النفسية والتربوية مكون كبير لصحة الطفل، ولجنة الأزمات بمجلس الوزراء كانت على تنسيق كامل لغلق أو فتح المدارس.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الأطفال أقل عرضة لفيروس كورونا وإذا تعرضوا للإصابة تكون المضاعفات بسيطة جدا.

وأكدت إطلاق حملة إعلانية بداية أكتوبر المقبل للتوعية الأطفال والمعلمين بالوقاية من كورونا.

وأشارت إلى أن العام قبل الماضي شهد فحص ١١ مليون طفل والعام الماضي ٦ ملايين طفل من الأنيميا والسمنة والتقزم.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف راجعتا المحتوى العلمي لخطة عودة المدارس، ويجري طبع الكتيبات التوعوية.

وقالت إن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن تأثير الفيروس تخطى الوباء نفسه، والتداعيات في التنمية الاقتصادية تعدت خطورة الفيروس نفسه، لمواجهة فيروس كورونا تختلف من دولة لأخرى.

وأضافت أن الصحة العالمية ألزمت الدول بأربعة أشياء يجب تحقيقها قبل فتح المدارس وهي تجنب مضاعفة الحالات عن طريق التجمعات الكبيرة وحماية صحة الأطفال، والقدرة على علاج المصابين، وتمكنت الدولة من وضع خطة متكاملة لعودة المدارس.

Advertisements

وأوضحت أن الخطة تتضمن جميع الإجراءات الواجب اتباعها من الطلاب منذ خروجهم من منازلهم حتى عودتهم وكيفية التعامل مع المصابين.

وعرضت وزارة الصحة والسكان، فيديو توضيحيً بعنوان "10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس"، وجاءت كالتالي:

1- اغسل يديك باستمرار بالماء والصابون للوقاية من الأمراض المعدية.

2- يراعى التباعد الاجتماعي بين الطلاب في حال الوقوف في الطابور الصباحي للمدرسة.

3- رحب بزملائك من بعيد.. لا للمصافحة أو التقبيل.

4- لا تلمس حرف سلم المدرسة إلا للضرورة.

5- تناول أطعمة صحية، واحرص على أخذ قسط وفير من الراحة.

6- استخدم الأدوية المدرسية الخاصة بك، ولا تلمس أدوات الغير.

7- ترك مسافة بينك وبين الآخرين.

8- ابتعد عن الأماكن المزدحمة.

9- مارس التمارين الخفيفة في الصباح.

10- التهوية الطبيعية للفصول هي أفضل دائمًا.