السودان.. إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية إزاء تدهور الأوضاع المعيشية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان هبه أحمد على، حالة الطوارئ الاقتصادية للحد من تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور.

وقالت الوزيرة السودانية في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس "نعلن حالة الطوارئ الاقتصادية للحد من تدهور الاقتصاد ووقف تدهور سعر الصرف الجنيه مقابل الدولار وستقوم وتتابع الأجهزة النظامية والأمنية تنفيذ حالة الطوارئ الاقتصادية".

وكشفت أن "الحكومة لها إجراءات أخرى لاستقرار سعر الصرف وهي اتفاق استلام 480 مليون دولار من صندوق النقد الدولي".

وشهد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في الأسواق الموازية تدهورًا كبيرًا حيث وصل سعر الدولار الواحد 250 جنيه لشراء وبيعه 240 جنيه، ما تسبب في فوضى كبيرة بأسعار البضائع بجانب إغلاق مئات المحال التجارية أبوابها منذ صباح اليوم الخميس لعدم استقرار سعر الصرف".