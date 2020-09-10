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أمريكا تُسجل 32.899 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 32,899 إصابة جديدة و 1,115 حالة وفاة بفيروس المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.


ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض

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والوقاية منها اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,343,562 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 190,262 حالة وفاة.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

 

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