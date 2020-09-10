فرنسا تُسجل 9843 إصابة جديدة بكورونا

سجلت سلطات الصحة في فرنسا، اليوم الخميس، 9843 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مُسجلة أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية، بعد ستة أيام من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 8975 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا 19 حالة؛ ليصل إلى 30813، ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 353944.

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وزاد عدد الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب المرض 93 إلى 5096، مع زيادة

هذا العدد لليوم الثاني عشر على التوالي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.