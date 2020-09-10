أعلى حصيلة يومية.. اليونان تُسجل 372 إصابة جديدة بكورونا

سجلت اليونان، اليوم الخميس، 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وترفع القفزة الجديدة في عدد المصابين إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452 في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولىالحالات في أواخر فبراير.
وقالت السلطات الصحية إن من بين الحالات الجديدة 114 حالة تعود لتفشي العدوى بكوفيد-19 في مصنع للمواد الغذائية في شمال اليونان. كما تم تسجيل 133 حالة في منطقة أثينا.
ودفعت الزيادة في الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية السلطات اليونانية إلى فرض مزيد من القيود تدريجيا في ذروة الموسم السياحي في البلاد.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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