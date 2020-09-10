الفلبين تُسجل 3821 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، تسجيل 3 آلاف و821 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 248 ألفًا و947 إصابة.

وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار)، أنه تم تسجيل 80 حالة وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات الناجمة

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عن الإصابة بالفيروس 4 آلاف و66 وفاة، وتم تسجيل غالبية الوفيات الجديدة في مدينة مترو مانيلا.

وبحسب الصحيفة، تماثل 563 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 186 ألفًا و58 متعافيًا، وأشارت الصحيفة

إلى أن الفلبين تحتل المرتبة الثانية بين دول جنوب شرق آسيا من حيث عدد الوفيات المرتفع إثر الإصابة بكورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.