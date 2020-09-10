قال الرئيس اللبناني ميشال عون، عبر حساب الرئاسة على موقع التدوينات المصغرة تويتر، اليوم الخميس، :"إن حريق اليوم الضخم الذي اندلع في مرفأ بيروت المُدمر بالفعل قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال"، وفقاً لرويترز.
وتابع عون خلال اجتماع المجلس الأعلى اللبناني للدفاع: "في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومُحاسبة المسبّبين له، وأضاف: لم يعد مقبولًا حصول أخطاء أياً يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق خصوصًا بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول".
ووجه عون تحية للجيش والدفاع المدني وفوج الإطفاء على الجهود الجبارة التي
وفي وقت سابق من اليوم الخميس دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، المجلس الأعلى للدفاع إلى الانعقاد للبحث في أسباب حريق مرفأ بيروت.
واندلع حريق ضخم في مرفأ بيروت ظهر اليوم الخميس، وسط حالة من الرعب والهلع لدى سكان والعاملين بالمناطق المحيطة بالمرفأ.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لبنان: حريق مرفأ بيروت قد يكون عملًا تخريبيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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