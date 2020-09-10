ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن 884 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة لأول مرة الأسبوع الماضي.
الإخبارية الأمريكية اليوم أن هذا العدد لم يتغير كثيراً عن الأسبوع الذي سبقه حينما بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لأول مرة طبقاً لبرنامج (PUA)، إعانة البطالة بسبب الوباء، 838 ألفاً و916 شخصا.
وأوضحت شبكة "سي إن إن"
وأضافت الشبكة أن ذلك يأتي بالتزامن مع تقديم 13.4 مليون عامل أمريكي طلبات للتأمين ضد البطالة خلال أسبوعين فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر العمل الأمريكية: 884 ألف شخص تقدموا بطلبات للحصول على إعانات بطالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.