الصندوق السيادي السعودي يدرس الاستثمار في عملاقة التكنولوجيا “أنت غروب”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعتين

قال مصدران مطلعان إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية “أنت غروب”.

ومن المنتظر أن يصبح طرح “أنت” الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقال المصدران إن الصندوق السيادي السعودي تلقى مفاتحات من “أنت” من خلال مستشارين للنظر في الاستثمار في العملية.

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وفي حالة المضي قدما، فسيكون أبرز استثمار مباشر للصندوق السعودي بشركة صينية.

وتقدر قيمة الشركة الصينية بـ150 مليار دولار، وهي تمتلك “علي باي”، أحد أشهر تطبيقات الدفع في الصين. كما أنها تابعة لشركة علي بابا، والتي جمعت بدورها مليارات الدولارات وسجلت رقماً قياسياً عند ظهورها لأول مرة في نيويورك في عام 2014.

الجدير بالذكر أنه وفي شهر أبريل-نيسان صرح مدير الصندوق ياسر الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة يتفقد فرصا للاستثمار في مجالات مثل الطيران والنفط والغاز والترفيه، مشيرا إلى أن فرصا استثمارية عديدة ستنشأ فور انقضاء أزمة فيروس كورونا.

وكان صندوق الاستثمارات العامة كشف في شهر نيسان عن حصة تبلغ 8.2 بالمئة في كارنيفال كورب التي تضررت بشدة من فيروس كورونا، مما رفع أسهم هذه الشركة المشغلة للسفن السياحية نحو 30 بالمئة.