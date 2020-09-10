“التحالف” دمّر صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها الحوثيّون صوب المملكة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:19 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 8:13 مساءً

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، إنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي كانت متوجهة صوب المملكة اليوم الخميس، ودمرها.

وأضاف بيان نشرته الوكالة، نقلا عن المتحدث باسم التحالف، أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أطلقوا الصواريخ والطائرات المسيرة صوب أهداف مدنية في السعودية، من دون الإفصاح عن تفاصيل.