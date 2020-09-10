- 1/2
- 2/2
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2020 8:13 مساءً
اعتراض صواريخ باليستية حوثية باتجاه السعودية
نقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن، إنه اعترض عددا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الملغومة التي كانت متوجهة صوب المملكة اليوم الخميس، ودمرها.
وأضاف بيان نشرته الوكالة، نقلا عن المتحدث باسم التحالف، أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن أطلقوا الصواريخ والطائرات المسيرة صوب أهداف مدنية في السعودية، من دون الإفصاح عن تفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر “التحالف” دمّر صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقها الحوثيّون صوب المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.