اخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي: مستعدون لفرض عقوبات على تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دول الاتحاد الأوروبي في ختام قمتها حل الأوضاع في شرق المتوسط استعدادها لوضع قائمة بعقوبات ما لم تتراجع تركيا عن تحركاتها الأحادية في المنطقة.

وأضافت الدول الأروبية السبع الأعضاء في مجموعة "ميد 7" في بيان ختامي صدر عقب القمة التي عقدت اليوم الخميس في جزيرة كورسيكا الفرنسية، أنه يمكن بحث اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا في المجلس الأوروبي يومي 24 و25 سبتمبر، حسبما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

Advertisements

وأكد البيان دعم دول جنوب أوروبا السبع الكامل وتضامنها مع قبرص واليونان "في وجه التعديات المتكررة على سيادتهما وحقوقهما السيادية والأعمال التصعيدية من جانب تركيا".

ودعت المجموعة دول المتوسط إلى احترام القانون الدولي خاصة القانون البحري الدولي، وحثتها على حل النزاعات عن طريق الحوار والتفاوض.

ورحب قادة الدول السبع بجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي وألمانيا بهدف استئناف الحوار بين اليونان وتركيا حول قضية المنطقة البحرية.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا