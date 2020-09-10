كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر البنتاجون يخطط لاختبار أسلحة فرط صوتية خلال السنوات الـ4 المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نائب وزير الدفاع الأمريكي ديفيد نوركفيست عن خطط البنتاغون لإجراء أكثر من 40 عملية اختبار لأنواع من الأسلحة فرط الصوتية في غضون السنوات الأربع المقبلة.

وأضاف نوركفيست أن غرض الاختبارات هو تحسين مستوى أداء تلك الأسلحة تمهيدا لتسليمها للجيش.

وكان البنتاغون أعلن مطلع سبتمبر الجاري، عن إتمام إحدى مراحل اختبار نموذجين أوليين لصاروخ مجنح فرط صوتي ضمن برنامج HAWC.

وفي يوليو الماضي قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون الرقابة على الأسلحة مارشال بيلينغسلي، إن الولايات المتحدة تعتزم نشر أنظمتها فرط الصوتية التي تطورها قبل كل الشيء "لتحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".