كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "أسترازينيكا" ترجح اعتماد لقاحها ضد كورونا رغم تعليق اختباراته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التنفيذي لشركة "أسترازينيكا" البريطانية باسكال سوريوت، إنه "من الممكن" أن تتم المصادقة على اللقاح الذي تطوره الشركة مع جامعة أوكسفورد في نهاية هذه السنة.

وجاءت تصريحات سوريوت بعد أن كانت الشركة قالت يوم الثلاثاء إن تجارب المرحلة الثالثة من تطوير اللقاح قد أوقفت حتى يتم التأكد من أنه لا توجد علاقة بين اللقاح وأعراض جانبية سلبية ظهرت على إحدى المشاركات، حسبما أوردت شبكة "رويترز".

وعانت مشاركة في تجارب اللقاح من أعراض عصبية تتوافق مع اضطراب التهاب النخاع الشوكي النادر والخطير، والذي يسمى التهاب النخاع المستعرض.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية ذكرت أن لقاح "أسترازينيكا" يعد الأبرز في العالم والأكثر تقدما من حيث التطوير ليحصل على ترخيص ويصبح لقاحا رسميا للوقاية من المرض.