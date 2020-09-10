كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سياسات "أردوغان" وحقيقة الاقتصاد التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت سياسات أردوغان الفاشلة في النظام المالي إلى تعميق وتدهور أزمات تركيا الاقتصادية حيث ارتفعت نسبة التضخم إلى 12% كما ارتفع الدين الخارجي إلى 60% من إجمالي الناتج العام بينما هبطت الليرة إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار الأمريكي.

توقع وزير الاقتصاد التركي الأسبق أوفوك سويلمز بأن تقفز معدلات البطالة الفعلية إلى 25%، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.

وأشار الوزير إلى مخاوف كبيرة من تعثر الشركات عن مواصلة مسيرتها ويرى سويلمز أن الحل الوحيد أمام تركيا هو عقد انتخابات مبكرة تسفر عن تغيير حكومي وتأتي بحكومة جديدة قادرة على تنفيذ تغييرات حقيقية وتبتعد عن سطوة "أردوغان" وحاشيته

وقد عصفت الأزمة الاقتصادية بعشرات الآلاف من الشركات والمشروعات الصغيرة بينما يتكتم نظام أردوغان على حجم الخسائر الحقيقي ويستمر في توسعاته الخارجية على حساب الاقتصاد التركى.