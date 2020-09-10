كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الجيش اللبناني يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة بجنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان.

وقالت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر": "‏نحو الساعة 17:10 اخترقت طائرة مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية فوق بلدة عيتا الشعب، وقد أسقطها عناصر أحد مراكز الجيش على مسافة تبعد 200 متر من الخط الأزرق داخل الأراضي اللبنانية".

في المقابل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة: "قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات".