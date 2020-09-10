انطلاقا من الأسبوع المقبل.. السفارة الإسبانية في المغرب تعلن مزيدا من الرحلات البحرية

لا تزال السفارة الإسبانية في المغرب تعلن رحلات بحرية لفائدة الإسبانيين العالقين في المغرب، أو المقيمين الدائمين في المملكة الإيبيرية.

وكشفت السفارة الإسبانية في الرباط رحلاتها البحرية المرتقبة، التي ستنطلق، يوم 19 شتنبر الجاري، من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء.

وحسب ما أوضحته السفارة نفسها، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، فإن الرحلة المرتقبة، ستنطلق عبر سفينة “Trasmediterranea”، بينما لاتزال الحدود المغربية مغلقة، بسبب وباء كوفيد 19.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية حددت تاريخ 16 شتنبر، موعدا لها، لسحب المغرب من قائمة البلدان، التي يسمح لمواطنيها الدخول إلى البلد، بعد الارتفاع الأخير لعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكشف موقع “سبتة تي في” أن السلطات الإسبانية استندت في قرارها إلى التوصية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوربي 2020/912، بشأن التقييد المؤقت للسفر غير الضروري إلى الاتحاد الأوربي، والرفع المحتمل لهذا التقييد، واستثنى القرار 11 دولة من بينها تونس، والصين، ورواندا.