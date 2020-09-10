حريق ضخم في مرفأ بيروت يثير الرعب بعد أسابيع من الانفجار المروع



اندلع حريق ضخم الخميس في أحد مستودعات مرفأ بيروت الذي تصاعدت منه سحب دخان كبيرة، ما أثار الرعب في صفوف اللبنانيين بعد أكثر من خمسة أسابيع من الانفجار المروّع الذي حوّل بيروت مدينة منكوبة.

واندلع الحريق، وفق ما أفاد الجيش اللبناني في تغريدة، في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في المرفأ. وما لبث أن تمدّد إلى مستودع مجاور، تُخزّن فيه بضائع مستوردة.

ولا تزال ألسنة النيران، بعد نحو ثلاث ساعات على بدء جهود إطفائها، تستعر بكثافة في مستودعات كانت قد تضررت بشدّة جراء انفجار 4 آب/أغسطس، وفق مصوري وكالة فرانس برس. وتمكن مواطنون مقيمون في ضواحي بيروت من رؤية سحب كبيرة لدخان أسود تنبعث من المرفأ قبل أن تغطي سماء بيروت.

وقال مدير عام المرفأ بالتكليف باسم القيسي لقناة "إل بي سي" التلفزيونية إن الحريق اندلع في مبنى يحوي براميل زيوت للقلي وإطارات تابعة لشركة مستوردة. وأوضح أن الحريق "بدأ في براميل الزيت نتيجة الحرارة أو خطأ ثان، من المبكر أن نعرف".

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار أنّ وجود "مواد سريعة الاشتعال كالمطاط والزيوت" استدعى "تعاملاً استثنائياً مع الوضع". وأضاف "مواد مشتعلة كهذه تحتاج الى الوقت من أجل إخمادها كلياً".

وتمدّد الحريق إلى مستودع آخر يضم أجهزة كهربائية منزلية. وقال مدير العمليات في الدفاع المدني جورج أبو موسى إن "البضائع الموجودة وكميتها ونوعيتها تحول" دون القدرة على اخماد النيران بسرعة.

وقال هيثم أحد العاملين في المستودع حيث اندلع الحريق لوكالة فرانس برس، "كنا نعمل وفجأة بدأوا يصرخون، أخرجوا من الشركة"، مضيفاً أن "أعمال تلحيم كانت قائمة.. واندلعت النيران، لا نعرف ماذا حصل".

وتابع "تركنا كل شيء وبدأنا نركض، تذكرنا الانفجار. لم أعد أعلم هل أتصل بعائلتي أو أخوتي الذين يعملون في المرفأ".

وتعمل فرق الدفاع المدني وفوج الاطفاء بمشاركة مروحيات الجيش على إخماد الحريق، بينما منعت قوى الأمن مرور السيارات على الطريق المجاور للمرفأ.

