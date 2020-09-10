ماكرون: تركيا لم تعد شريكاً في شرق المتوسط



صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس بأن تركيا "لم تعد شريكا" في شرق البحر المتوسط.

وقال ماكرون، قبل قمة غير رسمية مع قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي، "يتعين أن نكون نحن الأوروبيون واضحين وحازمين، ليس مع تركيا كأمة أو كشعب، وإنما مع حكومة الرئيس (رجب طيب) أردوغان".

وأكد على أن الحكومة التركية تنخرط في "سلوك غير مقبول" بقيامها بالتنقيب عن الغاز في مياه تقول قبرص إنها تابعة لها، وكذلك بادعائها أن لها منطقة اقتصادية خالصة في مياه تقول أيضا اليونان إنها خالصة لها، إلى جانب غير ذلك من "الاستفزازات".

وأكد بالقول :"نريد تجنب أي تصعيد"، ولكنه شدد على أن "تجنب التصعيد لا يعني السلبية أو الخنوع".



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