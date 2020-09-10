استطلاع: 53% من الألمان يرون أن سياسة ترامب تجعل العالم أكثر خطورة



كشف استطلاع حديث أن معظم مخاوف المواطنين الألمان بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في الاستطلاع السنوي "مخاوف الألمان" الذي تم عرض نتائجه في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا اليوم الخميس، أن 53 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع والبالغ عددهم 2400 شخص أعربوا عن رأيهم في شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين أن سياسة ترامب تجعل العالم أكثر خطورة.

وأعرب 48 بالمئة منهم عن مخاوفهم من حدوث تراجع اقتصادي في ظل أزمة وباء كورونا، الأمر الذي يرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة.

ولم يتصدر الخوف من الإصابة بفيروس كورونا مخاوف المواطنين الألمان مقارنة بالمخاوف الأخرى، حيث ذكر 32 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع أنهم يخشون الإصابة بالفيروس.

كما أظهر الاستطلاع تراجع مخاوف الألمان وقلقهم بشأن السياسة الداخلية في موضوع الهجرة مثلا مقارنة بالأعوام الماضية، ولكنها ظلت ضمن أكثر عشرة مخاوف لدى الألمان وصرح 43 بالمئة منهم أنهم يساورهم قلق بشأنها، علما بأن هذه المخاوف تحديدا زادت بشكل ملموس في شرقي ألمانيا أكثر من غربها.



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