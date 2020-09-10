نائب أوروبي يطالب بمعاقبة تركيا لإثارتها توترات شرقي المتوسط

طالب لوكاس ماندل، النائب البارز في البرلمان الأوروبي، بوقف كافة المساعدات الأوروبية لتركيا عقابا على أنشطتها المزعزعة للاستقرار في شرق المتوسط.



وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء النمساوية الرسمية، قال ماندل "الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط خطير للغاية"، مضيفا: "القيادة التركية تنتهك القانون الدولي وتنتهك وحدة أراضي اليونان وقبرص عبر التنقيب باستمرار عن الغاز في المياه الإقليمية للبلدين".

وتابع: "إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعمل على ابتزاز الاتحاد الأوروبي عبر التلويح بإلغاء اتفاقية الهجرة".

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وأضاف ماندل أن "التصرفات التركية غير مقبولة على الإطلاق، وأنقرة قررت بوضوح الدخول في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي وإنهاء التعاون".

ماندل قال "يجب أن نستخدم جميع الوسائل السياسية لإنهاء الأنشطة التركية غير القانونية في شرق البحر المتوسط"، موضحا أن "قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة مطالبة بتبني عقوبات فعالة ضد تركيا، وإعلان التضامن الكامل مع اليونان وقبرص".

واستطرد قائلا: "لطالما كانت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مجرد مهزلة، ويجب إنهاؤها فورا ووقف جميع المساعدات التي تحصل عليها أنقرة من الاتحاد".

وتبحث قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في ٢٤ سبتمبر الجاري، فرض عقوبات على أنقرة بسبب سلوك الأخيرة العدواني في شرق المتوسط، وتنقيبها عن الغاز في مياه قبرص واليونان، وتهديدها بشن حرب.