طالبان تبدي استعدادها لبدء محادثات السلام الأفغانية السبت

أبدت حركة طالبان الخميس "الاستعداد" لبدء محادثات السلام السبت مع الحكومة الأفغانية بعدما أرجئت لنحو ستة أشهر، وذلك بهدف وضع حد لنزاع دام 19 عاماً.



وقالت الحركة في بيان "طبقاً للاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة، إنّ حركة طالبان تعلن الاستعداد للمشاركة في المراسم الافتتاحية للمباحثات الأفغانية المتوقع أن تقام في 12 سبتمبر/ أيلول 2020".

ومن جانبها، رحبت الولايات المتحدة بالمباحثات الأفغانية المرتقب أن تبدأ السبت، داعية أطرافها إلى عدم "هدر" هذه "الفرصة التاريخية" لوضع حد للنزاعات في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان "أحث المتفاوضين على التحلي بالبراغماتية، وضبط النفس والمرونة اللازمة لكي يتوّج هذا المسار بالنجاح".

Advertisements

وكان من المفترض أن تبدأ المفاوضات في مارس/ آذار الماضي بموجب اتفاق بين طالبان وواشنطن في اليوم الأخير من فبراير/شباط الماضي.



لكن الخلافات المتكررة حول تبادل الأسرى أخرت المفاوضات.

ونص الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان على أن تفرج كابول عن 5000 مسلح مقابل تحرير طالبان تحرير طالبان ألف جندي أفغاني محتجز لديها.

واكتمل التبادل الأسبوع الماضي باستثناء إطلاق سراح المسلحين الذين عارضت فرنسا وأستراليا الإفراج عنهم.