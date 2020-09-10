مقتل 6 دواعش واعتقال 13 آخرين جنوب الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 6 من عناصر داعش برصاص الأمن العراقي، الخميس، فيما تم اعتقال 13 آخرين إثر انطلاق عملية تفتيش وتطهير إحدى القرى جنوب الموصل.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن اللواء الركن إسماعيل المحلاوي قائد عمليات نينوى العراقية فإن "قوات جهاز الأمن الوطني وبالتعاون مع القوات الأمنية، شرعت بعملية أمنية طالت قرية عين الحصان (60 كيلومترا جنوب الموصل) على خلفية تسلل عصابات تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل القرية، أسفرت عن قتل ستة دواعش واعتقال 13 داعشيا بينهم قياديان في التنظيم".

وأضاف المحلاوي أن "القوات الأمنية صادرت أسلحة وأعتدة كانت بحوزتهم، فضلا عن وجود عبوات ناسفة وصواريخ صادرتها القوات بالكامل".

وتابع: "القوات فرضت حظرا للتجوال داخل القرية وشنت عملية تفتيش وتدقيق لسكان القرية بالكامل واعتقال الخلايا النائمة والمتورطين بتسلل هذة العصابات إلى ناحية القيارة جنوب الموصل".

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ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر تنظيم داعش وخاصة قرب الحدود مع سوريا، رغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد.

كانت شبكة "فوكس نيوز" قد حذرت من أن تنظيم "داعش" الإرهابي ربما يستغل جائحة فيروس كورونا المتسجد كوفيد-19، الذي يجتاح العالم لتنفيذ مزيد من الهجمات الإرهابية.

وبحسب الشبكة الأمريكية فإن فلول داعش في العراق تبنت 100 هجوم في جميع أنحاء البلاد خلال شهر أغسطس/آب الماضي وحده، ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن شهر يوليو/تموز.

وتشير الزيادة في الهجمات إلى اتجاه مقلق يتمثل في عودة ظهور "داعش" بشكل مطرد، عبر مجموعة من الخلايا النائمة، ما يمثل مصدرا للقلق الإقليمي والعالمي، على الرغم من هزيمته الإقليمية في العراق منذ ما يزيد قليلا عن 3 سنوات.