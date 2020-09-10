أفاد مصدر خاص “لليوم24” أنه بتنسيق مع البحرية الملكية، والدرك البحري، تم اعتراض قارب خشبي للصيد في منطقة كاب سبارطل، يوم أمس الأربعاء، كان يقل 20 شخصا مرشحا للهجرة إلى الضفة الأخرى، كانوا قادمين من مدينة الجديدة.
وأضاف المصدر ذاته أن المهاجرين، الذين ضبطوا مجهزين بالأكل، والشرب، والوقود، انطلقوا من أحد شواطئ مدينة الجديدة، في اتجاه مدينة طنجة، ثم إسبانيا، ودامت يومين، قبل أن يتم اعتراضهم في عرض بحر سواحل طنجة، حيث فتح تحقيق معهم تحت قيادة قائد سرية الدرك الملكي، وإشراف النيابة العامة المختصة.
كانت هذه تفاصيل خبر قادمين من مدينة الجديدة.. اعتراض قارب يضم 20 شخصا مرشحين للهجرة السرية عرض سواحل طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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