رسميا.. الكاف تؤجل مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال لكرة القدم وكأس الكونفدرالية

قررت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم(الكاف) تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي دوري الأبطال لكرة القدم وكأس الكونفدرالية إلى مواعيد لاحقة.

وحددت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الخميس عبر تقنية التواصل المرئي، يوم 17 أكتوبر المقبل كموعد جديد لذهاب نصف نهائي الأول لمسابقة دوري أبطال أفريقيا بين ناديي الزمالك والرجاء في المغرب ، ويوم 18 من نفس الشهر للقاء الذهاب الثاني بذات الدور بين الأهلي والوداد بالمغرب أيضا.

وذكر الكاف في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن مباراتي جولة الإياب لدوري الأبطال في مصر ستقامان يومي 23 و24 من نفس الشهر على أن يقام النهائي يوم 6 نوفمبر القادم.

وتم تحديد يومي 19 و20 أكتوبر لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الذي يجمع بين نهضة بركان وحسنية اكادير من جهة، وبيراميدز المصري أمام فريق حوريا الغيني من جهة ثانية على أن يقام النهائي يوم 25 في نفس الشهر.

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وذكر البيان أن هذا التغيير في المواعيد أثر بالتبعية على أجندة موسم 2020/21 والتي تم تعديلها بما يتوافق مع المواعيد الجديدة.

وكان من المقرر أن تقام مباراتا ذهاب دوري الأبطال، يومي 25 و26 شتنبر الجاري في الدار البيضاء، على التوالي بين أندية الرجاء والوداد البيضاويين، والزمالك والأهلي المصريين، على أن تقام مباراتا الإياب في مصر في الثاني والثالث من أكتوبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية في 16 أو 17 من نفس الشهر في مكان سيحدد لاحقا.

أما نصف نهائي كأس الكونفدرالية بين بيراميدز المصري وحوريا الغيني ونهضة بركان وحسنية أكادير من المغرب، فمن المفترض ان يقام في 22 من الشهر الجاري، على أن تقام المباراة النهائية في 27 من نفس الشهر بالرباط.