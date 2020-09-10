فرنسا تسجل رقما قياسيا بإصابات بكورونا

الخميس 10 سبتمبر 2020

سجلت سلطات الصحة في فرنسا 9843 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا اليوم الخميس، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق للإصابات اليومية، بعد ستة أيام من الرقم القياسي السابق الذي بلغ 8975 حالة.



Advertisements

وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد-19 في فرنسا 19 حالة ليصل إلى 30813. ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الآن 353944.

وزاد عدد الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب المرض 93 إلى 5096، مع زيادة هذا العدد لليوم الثاني عشر على التوالي.