ترامب يمدد حالة الطوارئ بسبب 'خطر تدخل أجنبي بالانتخابات'

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة بسبب "خطر تدخل أجنبي" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
وأشار ترامب مع ذلك إلى عدم وجود أي دليل على تأثير أي دولة أجنبية على نتائج الانتخابات أو عملية فرز الأصوات.
وحذر من أن انتشار الأجهزة الرقمية وتقنيات الإنترنت في الفترة الأخيرة أدى إلى ظهور نقاط ضعف ملموسة، وزاد من "خطر التدخل الأجنبي".
وأكد أن قدرة الجهات الخارجية على التدخل في الانتخابات ونشر الدعاية والمعلومات المضللة واختراق البنية التحتية الانتخابية "ما تزال تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
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