النزاهة تعلن ضبط جباة أموال دون سند قانوني في إحدى سيطرات الدجيل

اعلنت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط جباة أموال دون سند قانوني في إحدى سيطرات قضاء الدجيل.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم ضبط عددٍ من المتهمين في إحدى السيطرات التابعة لقضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، اقدموا على جباية أموال دون سند قانوني".
وأضاف البيان أنه "ضبط كميَّةٍ من الأموال بحوزة المتهمين المضبوطين خلال العمليَّة، فضلاً عن ضبط دفاتر وصولات".
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