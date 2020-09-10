أطلقت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، اليوم الخميس، استدراج عروض غير مسبوقة تعرض بموجبها الدفع لشركات من أجل سحب عينات من الصخور على سطح القمر وجلبها إلى الأرض.
وتسعى الولايات المتحدة إلى أن تصبح رائدة في استغلال الموارد، خصوصا المنجمية، على سطح القمر وفي الطبقات الداخلية للكويكبات والقمر.
وشجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هذه السياسية في مرسوم صدر في أبريل الماضي، رغم غياب الإجماع الدولي بشأن الطريقة الأفضل لإدارة وتقاسم الموارد خارج الأرض.
وينبه الخبراء إلى ضبابية تتسم بها المعاهدات الفضائية الكبرى حيال تقاسم الموارد الموجودة خارج الأرض.
ودعيت الشركات إلى تقديم اقتراحاتها من أجل جمع عينة "صغيرة" من الصخور القمرية أو الحطام الصخري من أي مكان على هذا الجرم السماوي.
وعندها ستحصل عملية نقل ملكية لحساب وكالة "ناسا" التي ستصبح المالك "الوحيد"، وستدفع 80 في المئة من قيمة العقد على تسليم العينات، حسبما نقلت "فرانس برس".
كانت هذه تفاصيل خبر بعروض غير مسبوقة.. 'ناسا' تبحث عن موردين لعينات من القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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