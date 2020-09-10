كراسي سعودية متحركة لجرحى ومصابي اليمن

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وثمن وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة جهود المركز ودوره الهادف في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، وبالأخص فئة الجرحى والمصابين، مشيرا إلى أن توزيع الكراسي سوف يساعد المستفيدين منه على الحركة وتدبير شؤونهم.
وأوضحت منسقة القطاع الصحي بمركز الملك سلمان للإغاثة بعدن أن توزيع الكراسي المتحركة وتركيب الأطراف الصناعية يأتي في إطار اهتمام المركز بشريحة الجرحى والمصابين، واستمرارا لدعم المركز مختلف مؤسسات القطاع الصحي في اليمن.
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