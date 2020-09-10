جسران جويان سعودي ومصري لمواجهة سيول السودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت مصر والسعودية رحلاتهما الجوية الإنسانية لإغاثة المتضررين من السيول والفيضانات التي ضربت السودان في الأيام الماضية، وخلفت آلاف القتلى والمصابين.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 10 أطنان و700 كجم من السلال الغذائية، للمتضررين من السيول والفيضانات في منطقة الحوشاب والكوداب بمحلية كرري التابعة لولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 600 شخص.

في المقابل، وصلت طائرتا شحن مصريتان تمثلان الشحنة التاسعة والعاشرة للجسر الجوي المصري ضمن المساعدات للسودان، وقال وزير الثقافة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية، فيصل صالح خلال استقباله المساعدات: «حجم المساعدات المصرية منذ بداية الجسر الجوي بلغت 180 طنا من المساعدات عبر سلسلة من الرحلات بلغت 10 طائرات، مشيرا إلى تواصل رحلات الجسر الجوي حتى السبت المقبل».

وأوضح أن رحلات الجسر الجوي مع مصر لبت كافة الاحتياجات حسب الأولويات التي حددتها الجهات السودانية، بما فيها وزارة الصحة، ناقلا شكر بلاده للحكومة والشعب المصري للتفاعل الكبير مع الفيضانات التي ضربت البلاد.

وتشمل المساعدات المصرية كميات كبيرة من المواد الغذائية (دقيق، ألبان، زيوت الأطفال) بجانب مواد وأجهزة طبية وأمصال وأدوية مصاحبة للأعراض المصاحبة للخريف، بالإضافة إلى مواد الإيواء من مشمعات وخيام للمتأثرين بالفيضانات.