ترشيح ترمب لجائزة نوبل للسلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني بترشيح الرئيس دونالد ترمب لجائزة نوبل للسلام.

ورشح نائب يميني نرويجي ترمب لجائزة نوبل للسلام لعام 2021، مستشهدا بدوره في التوسط من أجل التوصل لاتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ووصفت الترشيح بأنه «تكريم مستحق تحقق بجهد جهيد من قبل الرئيس».

وقالت ماكناني «السياسة الخارجية للرئيس ترمب ستكون دائما سياسة للسلام من خلال القوة، وهذا ما يراه الشعب الأمريكي خارج بلاده».

وأضاف النائب أنه يأمل في أن تكون لجنة نوبل النرويجية المكونة من خمسة أشخاص «قادرة على النظر فيما حققه ترمب دوليا».