العراق يمنع دخول شحنة فاكهة إيرانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية أمس أنها أعادت شحنة فاكهة مستوردة من إيران مخالفة للضوابط والتعليمات.

وقالت الهيئة في بيان، إن ذلك يأتي في إطار إجراءات مشددة تفرضها الحكومة العراقية على دخول البضائع في جميع المنافذ الحدودية منذ أشهر.

وأوضحت أن السلطة الجمركية في مركز جمرك المنذرية الحدودي مع إيران أعادت إصدار

إرسالية فاكهة مستوردة للعراق من إيران، لمخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة، وعدم وجود رصيد في إجازة الاستيراد الخاصة بالإرسالية.