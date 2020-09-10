شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة المحامين يوافق على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب العام رجائي عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث، وناقش جدول الأعمال، ووافق المجلس بالإجماع على تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية في الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.‏

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، قد قضت بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين والتى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، ونعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

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يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

كما كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب الشرقية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وكان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب أسيوط، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.