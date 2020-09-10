شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق الصالون الثقافى الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت قبل قليل، فعاليات الصالون الثقافى الأول لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى تنظمه لجنة الثقافة والإبداع، بمقر التنسيقية، لتسليط الضوء على الاحتفال بالسنة المصرية (6262).

وتدير الجلسة، الإعلامية نشوى الشريف، عضو التنسيقية، ويتحدث فيها، رامى عبدالباقى، عضو اللجنة، والدكتور محمد غنيم، عضو التنسيقية، وأحمد فتحى فرج الله، عضو التنسيقية، كما يشارك من خارج التنسيقية الدكتور سامى حرك.

والسنة المصرية سنة نجمية شمسية، ترتبط بدايتها ونهايتها بظاهرة فلكية، هى ظهور النجم "سبدت" مع شروق الشمس مرة واحدة فى السنة، وتوافق بداية السنة المصرية لهذا العام، يوم الجمعة 11 سبتمبر الجاري.

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