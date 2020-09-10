جهة الدار البيضاء لازالت تحتل صدارة الإصابات اليومية بكورونا.. تفاصيل التوزيع الجغرافي للوباء في المملكة -صور

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ1889 الجديدة، حيث لازالت جهة الدار البيضاء تحتل الصدارة في عدد الإصابات اليومية.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 793 حالة، من بينها 691 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة درعة تافيلات سجلت 234 حالة جديدة، منها 85 بالراشيدية.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة، سجلت 198 حالة، من بينها 71 حالة بسلا.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 184 حالة جديدة، من بينها 126 حالة بمراكش.

وبجهة خنيفرة بني ملال سجلت 153 جديدة، منها 41 حالة ببني ملال.

وبجهة فاس مكناس سجلت 85 حالة جديدة، منها 23 حالة بفاس.

وبجهة سوس ماسة سجلت 74 حالة، من بينها 53 حالة منها بأكادير.

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وسجلت جهة الشمال 72 حالة 36 منها بمدينة طنجة.

وجهة الداخلة واد الذهب 43 إصابة كلها بإقليم واد الذهب.

و36 حالة بجهة الشرق 24 منها بوجدة أنجاد.

15 حالة بجهة العيون 11 منها بمدينة العيون.

وحالتين بجهة كلميم واد نون كلها بمدنة كلميم.

وفي ما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي، حسب النشرة اليومية لوزارة الصحة: