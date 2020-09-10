متابعة طالبين في حالة سراح من أجل ترويج أدوات تستعمل في الغش في الامتحانات

قرر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في بني ملال، اليوم الخميس، متابعة شخصين في حالة سراح في قضية، تتعلق بحيازة، وترويج أجهزة اتصال إلكترونية مهربة، بغرض استعمالها في الغش في الامتحانات.

وقررت المحكمة متابعة شابين، يبلغان من العمر 23 و24 سنة، في حالة سراح، وتحديد أول جلسلة للمحاكمة، الخميس المقبل، في المحكمة نفسها.

وكانت مصالح الشرطة في مدينة بني ملال، قد رصدت منشورا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض لبيع أجهزة للاتصال اللاسلكي، بهدف استعمالها في الغش في الامتحانات، إذ أسفرت الأبحاث التقنية، والتحريات الميدانية المنجزة عن تشخيص هوية صاحبي الإعلان، وتوقيفهما متلبسين بترويج هذه المعدات الإلكترونية المهربة.

ومكنت عمليات التفتيش، المنجزة في إطار القضية المذكورة، من حجز ستة أجهزة لاسلكية مهربة، علاوة على ثلاثة هواتف محمولة، يشتبه في استعمالها في هذه الأنشطة الإجرامية.