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لا تزال المصالح الأمنية، والسلطات المحلية في طنجة، عاجزة عن فك خيوط لغز اختفاء الطفل عدنان، الذي غادر منزل أسرته، الاثنين الماضي، لاقتناء علبة دواء من صيدلية الحي دون أن يظهر له أثر بعدها.
وبحسب أسرة عدنان، فإن والدته دخلت في حالة هستيرية، منذ اختفاء فلذة كبدها، بطريقة غامضة.
وأضافت أسرة المختفي أن العناصر الأمنية، والسلطات المحلية، تسارع الزمن، من أجل تحديد هوية الشخص، الذي ظهر في تسجيل كاميرا إحدى المحلات، رفقة الطفل المختفي، والبحث أكثر في كاميرات المحلات المجاورة لمنزل الأسرة.
وكان الطفل عدنان، البالغ من العمر 11 سنة، قد غادر منزل أسرته، قبل 3 أيام، لاقتناء علبة دواء من صيدلية الحي، لكنه لم يعد إليه، إذ أخطرت أسرته المصالح الأمنية، وشرعت في البحث عنه عند العائلة، والجيران، وكذا الأصدقاء، لكن من دون جدوى.
وتناشدت أسرة عدنان كل من سبق له أن شاهده، أو علم بمكان وجوده، الاتصال على الرقم التالي:
محمد بوشوف 0662579424
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 3 أيام من اختفائه.. أسرة الطفل عدنان في طنجة: لا جديد في القضية.. ووالدته في حالة مزرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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