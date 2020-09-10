بني ملال.. إيداع شرطيين السجن في قضية تتعلق بالارتشاء للامتناع عن القيام بعملهم

قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في بني ملال، اليوم الخميس، متابعة شرطيين في حالة اعتقال، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والخيانة الزوجية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإنه تقرر إيداع موظفي شرطة برتبة ضابط أمن، ومفتش شرطة ممتاز في السجن المحلي في بني ملال، فيما تمت متابعة شخص آخر من طرف وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في بني ملال.

وكانت السلطات الأمنية قد أعلنت أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن بني ملال، فتحت بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أول أمس الثلاثاء، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم موظفا شرطة برتبة ضابط أمن، ومفتش شرطة ممتاز، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء للامتناع عن القيام بعمل من أعمال الوظيفة، والخيانة الزوجية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت ببلاغ هاتفي حول شبهة تورط موظفي الشرطة في تسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث، على خلفية ضبطه في المدار السياحي في مدينة بني ملال، بعد الاشتباه في تورطه في قضية خيانة زوجية.

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وأضاف المصدر نفسه أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة بني ملال بادرت بالتفاعل السريع مع هذا البلاغ، وفتحت في شأنه بحثا تمهيديا، أسفر عن توقيف موظفي الشرطة، وهما في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي يشتبه في تسلمه على سبيل الرشوة من المشتبه فيه الثالث، الذي تم ضبطه هو الآخر.

وقد أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بحسب البلاغ، قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق الشرطيين المذكورين، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى اتخاذ العقوبات التأديبية، والقرارات الإدارية اللازمة.