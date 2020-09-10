ريدوان مصاب بكورونا.. لم يعلم بذلك حتى أجرى الاختبار بنية السفر إلى إسبانيا

أصيب الفنان المغربي، ريدوان، بفيروس كورونا المستجد، حسب ما كشفه، ليلة أمس الأربعاء، في تصريح، بث على قناة “mbc”.

وقال ريدوان، في تصريح لبرنامج “إم بي سي تراندينغ”، إنه يخضع للحجر في دبي بالإمارات، ولا يزال أمامه حوالي 13 يوما قبل خضوعه للفحص من جديد، على أمل تخلص جسمه من الفيروس.

وكشف ريدوان أنه علم بإصابته بالفيروس بعد إجرائه لاختبار كورونا، قبل السفر إلى إسبانيا، لكن نتيجتها كانت إيجابية، وألزمته بالبقاء في دبي.

وأكد ريدوان أنه أحس بالتعب، وارتفاع في حرارة جسمه، في أيام لم يظن فيها أنه حامل للفيروس، وتجاوز تلك المرحلة، التي ظهرت فيها بعض الأعراض، قبل علمه بإصابته، لكن اختبار الكشف عن كورونا، الذي أجراه قبل السفر أكد إصابته.

وأضاف ريدوان أنه بعيد عن عائلته، التي توجد، حاليا، في هولندا، موضحا أنه يخضع للحجر في فندق خاص، ويشعر بتحسن يوما بعد يوم.