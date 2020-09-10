رهط: مقتل شابة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت شابة، مساء اليوم، الخميس، إثر جريمة إطلاق نار في حيّ السدرة بمدينة رهط.
وقالت مصادر طبيّة إن الشابة تبلغ من العمر 30 عامًا.
وأضافت المصادر الطبية أن الشابة أصيبت بجراح بالغة الخطورة إثر جريمة إطلاق النار، وأنها محاولات إنقاذ حياتها فشلت.
وهذه عاشر امرأة تقتل منذ بدء العام الحالي.
57 ضحية منذ بدء العام
وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.
وتُضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.
وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 57 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.
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