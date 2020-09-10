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شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تسجل 372 إصابة جديدة بكورونا في أعلى حصيلة يومية حتى الآن والان مع التفاصيل
الخميس 10 سبتمبر 2020
سجلت اليونان 372 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد.
وترفع القفزة الجديدة في عدد المصابين إجمالي الإصابات بالفيروس في اليونان إلى 12452 في حين بلغ إجمالي الوفيات 297 منذ ظهور أولى الحالات في أواخر فبراير.
وقالت السلطات الصحية إن من بين الحالات الجديدة 114 حالة تعود لتفشي العدوى بكوفيد-19 في مصنع للمواد الغذائية في شمال اليونان.
كما تم تسجيل 133 حالة في منطقة أثينا.
ودفعت الزيادة في الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية السلطات اليونانية إلى فرض مزيد من القيود تدريجيا في ذروة الموسم السياحي في البلاد.
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