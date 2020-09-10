شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 672 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الخميس 10 سبتمبر 2020 أعلنت مملكة البحرين اليوم عن تسجيل 3 وفيات و 672 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكرت وزارة الصحة البحرينية في بيان ان العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 205 حالات، و أن العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 51819 حتى الان بعد تسجيل 245 حالة فيما بلغ عدد الحالات القائمة 5426 حالة.

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