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فلسطين تسجل حصيلة إصابات يومية قياسية بكورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 10 سبتمبر 2020

سجلت الأراضي الفلسطينية سبع حالات وفاة بينها طفل رضيع، ونحو ألف إصابة بفيروس المستجد، بحسب ما أعلنت اليوم الخميس وزارة الصحة الفلسطينية.

 

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وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ مارس الماضي.

 

وأوضحت الوزارة أن حالات الوفاة تم تسجيلها بواقع خمس حالات في الضفة الغربية وواحدة في شرق القدس وأخرى في قطاع غزة وهي لطفل رضيع يبلغ ستة أشهر.

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