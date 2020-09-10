البرلمان العربي يطالب المنظمات الدولية والهيئات الإغاثية بتقديم المساعدات للحكومة السودانية

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اجري رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي اتصالاً هاتفياً اليوم برئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، عبر خلاله عن خالص تعازيه في ضحايا الفيضانات والسيول، التي شهدتها عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية، وتسببت في خسائر مادية وبشرية كبيرة.

وأكد الدكتور السلمي في بيان اليوم، وقوف وتضامن البرلمان العربي الكامل مع السودان، ودعمه حتى يتجاوز هذه المحنة بسلام، مثمناً عالياً الجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم السودان، وتوفير المستلزمات الإغاثية والطبية للشعب السوداني.

وطالب رئيس البرلمان العربي الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والهيئات الإغاثية والإنسانية بحشد الجهود وتقديم الدعم اللازم والمساعدات الإغاثية والإنسانية للحكومة السودانية، حتى تستطيع إغاثة ومساعدة المتضررين من هذه الكارثة، ومواجهة الخسائر الكبيرة التي خلفتها الفيضانات والسيول.