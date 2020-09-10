شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني: يجب ألا تطور إيران سلاح نووي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:05 مساءً, 10 سبتمبر 2020 م المناطق - واس أكد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب اليوم إلتزام بلاده ومجموعة E3 بمحاسبة النظام الإيراني وعدم السماح لطهران بتطوير سلاح نووي.

وقال في بيان اليوم بمناسبة لقاءه وزيري الخارحية الألماني هيكو ماس والفرنسي يان لودريان في ختام إجتماع مجموعة E3 ” يجب ألا تطور إيران سلاحا نوويا، يجب أن تمتثل طهران لالتزاماتها النووية وأن تحافظ على خطة العمل المشتركة الشاملة”.

وأضاف بحسب الموقع الرسمي للحكومة البريطانية “نحن ملتزمون بمحاسبة إيران”.

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