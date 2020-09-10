شكرا لقرائتكم خبر عن عون : حريق المرفأ قد يكون عملا تخريبيا أو خطأ والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس على حساب الرئاسة على تويتر إن حريق اليوم الضخم الذي اندلع في المرفأ المدمر بالفعل قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال.

ونٌقل عن الرئيس قوله في اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع "في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين".