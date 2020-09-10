شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبناني يسقط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

قال الجيش اللبناني إنه أسقط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية. وأوضح في بيان إن الطائرة المسيرة انتهكت المجال الجوي اللبناني فوق بلدة عيتا الشعب وأسقطها أفراد أحد المواقع العسكرية هناك. واعترف جيش الاحتلال بأن إحدى طائراته المسيرة سقطت داخل لبنان خلال "أنشطة عمليات"

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